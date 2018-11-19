США советуют Киеву перекрыть подачу воды и электричества в ДНР и ЛНР

Американские советники рекомендуют властям Украины начать полную блокаду самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, перекрыв подачу воды и электричества в мятежные регионы.

Советники из Соединенных Штатов намерены спровоцировать революционную ситуацию, накалив и без того напряженную обстановку в мятежных республиках Донбасса. Их совет украинским властям – полностью перекрыть границу с ЛНР и ДНР.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация», - заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о подготовке нового пакета санкций против «вдохновителей, руководителей и организаторов» выборов в республиках Донбасса, сообщает ИА Regnum.