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США советуют Киеву перекрыть подачу воды и электричества в ДНР и ЛНР
19 ноября 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Американские советники рекомендуют властям Украины начать полную блокаду самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, перекрыв подачу воды и электричества в мятежные регионы.
Советники из Соединенных Штатов намерены спровоцировать революционную ситуацию, накалив и без того напряженную обстановку в мятежных республиках Донбасса. Их совет украинским властям – полностью перекрыть границу с ЛНР и ДНР.
«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация», - заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил о подготовке нового пакета санкций против «вдохновителей, руководителей и организаторов» выборов в республиках Донбасса, сообщает ИА Regnum.
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