В Донбассе снайпер армии Украины уничтожил ополченца самопровозглашенной ЛНР
19 ноября 2018, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]
Ополчение самопровозглашенной ЛНР понесло новые потери в боях с киевскими силовиками. Соответствующую информацию озвучил Андрей Марочко, спикер Народной милиции республики.
Выступая на брифинге для сотрудников СМИ, Марочко рассказал, что в минувшую субботу противник атаковал позиции защитников непризнанного государства. От пули украинского снайпера погиб один из военнослужащих Народной милиции.
Защитники Донбасса, в свою очередь, в тот же день уничтожили бойца, проходившего службу в отдельной горно-штурмовой бригаде армии Украины. Погибшему мужчине было 37 лет, в зону конфликта на востоке страны он прибыл из города Черновцы.
Ранее сегодня сообщалось, что представляющий Россию в ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о свидетельствах подготовки Киева к агрессивным действиям против республик Донбасса.
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