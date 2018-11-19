В Донбассе снайпер армии Украины уничтожил ополченца самопровозглашенной ЛНР

Ополчение самопровозглашенной ЛНР понесло новые потери в боях с киевскими силовиками. Соответствующую информацию озвучил Андрей Марочко, спикер Народной милиции республики.

Выступая на брифинге для сотрудников СМИ, Марочко рассказал, что в минувшую субботу противник атаковал позиции защитников непризнанного государства. От пули украинского снайпера погиб один из военнослужащих Народной милиции.

Защитники Донбасса, в свою очередь, в тот же день уничтожили бойца, проходившего службу в отдельной горно-штурмовой бригаде армии Украины. Погибшему мужчине было 37 лет, в зону конфликта на востоке страны он прибыл из города Черновцы.

Ранее сегодня сообщалось, что представляющий Россию в ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о свидетельствах подготовки Киева к агрессивным действиям против республик Донбасса.