Жители Киева перекрыли одну из улиц города из-за отсутствия отопления в домах

В понедельник, 19 ноября, жители Киева перекрыли движение по одной из улиц из-за отсутствия отопления. Согласно последней информации, люди в течение некоторого времени не пропускают автомобили.

Уточняется, что движение было перекрыто на улице Зоологической. Местные жители утверждают, что вынуждены жить в холодных квартирах, передает сегодня РИА "Новости". В частности, одна из участниц протестной акции заявила, что тепла нет уже месяц. Женщина подчеркнула, что действия киевлян являются предупредительными и добавила, что граждане выйдут на улицы снова, если отопление не дадут.

Журналисты отмечают, что на место акции уже прибыли сотрудники полиции.