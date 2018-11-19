Стало известно предсказание ученика Павла Глобы о личности нового лидера Украины

Астролог из Украины Влад Росс рассказал о переменах в политической жизни страны в 2019 году. Предсказание Росса, который является учеником Павла Глобы, приведено в заметке, появившейся в русскоязычном сегменте интернета.

Астролог сообщил, что до августа следующего года Украина будет находиться под влиянием Солнца, поэтому победителем президентских выборов, намеченных на будущую весну, должна стать яркая, харизматичная личность, независимая от представителей крупного капитала. В качестве примера такой личности Влад Росс назвал вокалиста рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, который, согласно предположению многих политологов, может выдвинуть свою кандидатуру. По мнению астролога, музыкант имеет хорошие шансы занять пост главы государства.

В случае прихода Вакарчука к власти Украину ждут перемены к лучшему, пообещал Влад Росс. Он полагает, что процветание стране обеспечит президент, рожденный под знаком Тельца. Святослав Вакарчук как раз является представителем данного знака.