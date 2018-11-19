В Кремле высказались насчет заявления премьера Польши о "Северном потоке – 2"
19 ноября 2018, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Кремле оценили заявление польского премьер-министра по газопроводу "Северный поток – 2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Матеуша Моравецкого неудачным.
Ранее политик из Польши заявил, что РФ может захватить Украину сразу после запуска СП–2. В Кремле, однако, отметили, что газопровод, о котором идет речь, является экономически обоснованным и коммерчески выгодным проектом, передает в понедельник РИА "Новости".
Песков подчеркнул, что в Европе в настоящий момент активно растут объемы потребления газа. Альтернатива российскому газу существует, в частности, американский, однако данная продукция существенно дороже. По словам пресс-секретаря Путина, нападки на "Северный поток – 2" являются попыткой политизировать этот проект.
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