Молодожены из России погибли в ходе ДТП в Доминикане

В ходе дорожно-транспортного происшествия в Доминикане погибли молодожены из России. Согласно последней информации источников, авария случилась в ночь на 16 ноября неподалеку от Санто-Доминго.

Родственники погибших Дмитрия Онышкевича и Александры Помеловой ведут сбор средств для возвращения тел погибших на родину, передает телеканал НТВ.

Знакомая молодоженов в беседе с сотрудниками телеканала РЕН ТВ отметила, что причиной рокового ДТП стала неисправность тормозов автомобиля. Женщина скончалась на месте от полученных травм, а ее мужа успели довезти до больницы. Врачи сделали все возможное для спасения жизни мужчины, однако их усилия оказались тщетны.