Молодожены из России погибли в ходе ДТП в Доминикане
19 ноября 2018, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе дорожно-транспортного происшествия в Доминикане погибли молодожены из России. Согласно последней информации источников, авария случилась в ночь на 16 ноября неподалеку от Санто-Доминго.
Родственники погибших Дмитрия Онышкевича и Александры Помеловой ведут сбор средств для возвращения тел погибших на родину, передает телеканал НТВ.
Знакомая молодоженов в беседе с сотрудниками телеканала РЕН ТВ отметила, что причиной рокового ДТП стала неисправность тормозов автомобиля. Женщина скончалась на месте от полученных травм, а ее мужа успели довезти до больницы. Врачи сделали все возможное для спасения жизни мужчины, однако их усилия оказались тщетны.
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