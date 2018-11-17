Порошенко поблагодарил Трампа за «надежное плечо» для Украины

Украинский президент Пётр Порошенко высказался о результатах работы украинско-американской Комиссии стратегического партнёрства. Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса за «непоколебимую солидарность» с Украиной. Клинцевич высказался об обещании Помпео оказать помощь Украине

В своей благодарности Порошенко сказал, что совместное заявление по итогам заседания комиссии открывает широкие горизонты партнёрства — «от совместного противодействия российской агрессии и укрепления политики международных санкций против Кремля, поддержки интеграции в НАТО, до укрепления торговых отношений, увеличения инвестиций, усиления военного сотрудничества и противодействия российской энергетической экспансии», - передает RT.

«Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надёжное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной. Никогда в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими» — написал Порошенко в Facebook.