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Порошенко поблагодарил Трампа за «надежное плечо» для Украины
17 ноября 2018, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Пётр Порошенко высказался о результатах работы украинско-американской Комиссии стратегического партнёрства. Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса за «непоколебимую солидарность» с Украиной.
В своей благодарности Порошенко сказал, что совместное заявление по итогам заседания комиссии открывает широкие горизонты партнёрства — «от совместного противодействия российской агрессии и укрепления политики международных санкций против Кремля, поддержки интеграции в НАТО, до укрепления торговых отношений, увеличения инвестиций, усиления военного сотрудничества и противодействия российской энергетической экспансии», - передает RT.
«Благодарен президенту Дональду Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за надёжное плечо поддержки и непоколебимую солидарность с Украиной. Никогда в истории украинско-американские отношения не были столь крепкими, плодотворными и многообещающими» — написал Порошенко в Facebook.
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