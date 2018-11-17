Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в субботу, 17 ноября, заявил, что попытки США противостоять созданию "Северного потока – 2" в конечном итоге разозлят европейцев.

Специалист отметил, что американская сторона хочет расширить рынок сбыта для своего газа. Кроме того, по словам Юшкова, риторика США направлена на то, чтобы поддержать и порадовать украинцев, а также заставить их приобретать СПГ с доставкой через польскую территорию.