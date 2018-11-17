Ангела Меркель признала свою ошибку в миграционной политике
17 ноября 2018, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в минувшую пятницу, 16 ноября, в рамках встречи с жителями города Хемниц признала свои ошибки в миграционной политике. В августе в этом населенном пункте был убит человек.
В убийстве немецкого гражданина подозревают беженцев. После этого в Хемнице прошли массовые демонстрации и протестные акции.
Как сообщает издание Deutsche Welle, Ангела Меркель в ходе своего выступления отметила, что в городе было совершено ужасное преступление, которое взбудоражило людей. Канцлер добавила, что правительство ФРГ совершило ошибку и не сократило приток мигрантов в страну.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес