Ангела Меркель признала свою ошибку в миграционной политике

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в минувшую пятницу, 16 ноября, в рамках встречи с жителями города Хемниц признала свои ошибки в миграционной политике. В августе в этом населенном пункте был убит человек.

В убийстве немецкого гражданина подозревают беженцев. После этого в Хемнице прошли массовые демонстрации и протестные акции.

Как сообщает издание Deutsche Welle, Ангела Меркель в ходе своего выступления отметила, что в городе было совершено ужасное преступление, которое взбудоражило людей. Канцлер добавила, что правительство ФРГ совершило ошибку и не сократило приток мигрантов в страну.