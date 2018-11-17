Минфин США: Россия увеличила вложения в госдолг Штатов

В американском Министерстве финансов утром в субботу, 17 ноября, сообщили, что Россия в сентября текущего года увеличила вложения в государственные облигации США до 14,4 миллиарда долларов.

В ведомстве уточнили, что в августе 2018 года данная сумма составляла 14 миллиардов долларов. Как сообщает сегодня ТАСС, Россия не числится в списке стран, которые больше всего инвестируют в госдолг Штатов.

Согласно последней информации, не первом месте в этом рейтинге находится Китай, вложивший в государственные облигации США 1,151 триллиона долларов, на втором месте Япония с показателем 1,028 триллиона, а на третьем Бразилия, вложившая 317 миллиардов.