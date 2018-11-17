Трамп признался, что совершил ошибку во время визита во Францию

Американский лидер Дональд Трамп признался, что совершил ошибку в рамках визита во Францию. Журналисты отмечают, что президент Соединенных Штатов крайне редко расписывается в собственной неправоте.

Трампа до сих пор беспокоит, что он не посетил церемонию на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов. В разговоре с журналистом телеканала Fox News политик подчеркнул, что должен был поехать на это мероприятие, однако был слишком занят государственными делами.