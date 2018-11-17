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//В мире 13+

Трамп признался, что совершил ошибку во время визита во Францию

17 ноября 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп признался, что совершил ошибку во время визита во Францию
фото: globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп признался, что совершил ошибку в рамках визита во Францию. Журналисты отмечают, что президент Соединенных Штатов крайне редко расписывается в собственной неправоте.

СМИ: США отказались от размещения базы "Форт Трамп" в Польше

СМИ: США отказались от размещения базы "Форт Трамп" в Польше

Трампа до сих пор беспокоит, что он не посетил церемонию на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов. В разговоре с журналистом телеканала Fox News политик подчеркнул, что должен был поехать на это мероприятие, однако был слишком занят государственными делами.

Глава США заметил, что на следующий день он побывал на американском кладбище в Париже, вернулся очень поздно и сразу начал решать важные для страны вопросы.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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//В мире

В Госдуме прокомментировали заявления Украины по Азовскому морю

В Госдуме прокомментировали заявления Украины по Азовскому морю

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в субботу, 17 ноября, прокомментировал жалобы со стороны украинских властей по Азовскому морю. По словам политика, Киев стремится "выглядеть обиженным".

//Экономика

Лавров озвучил условие подключения Европы к газопроводу "Турецкий поток"

Лавров озвучил условие подключения Европы к газопроводу "Турецкий поток"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие подключения Европы к "Турецкому потоку". Данную информацию глава внешнеполитического ведомства предоставил в рамках беседы с журналистом.

//Экономика

Госдума: планы США и Украины противостоять созданию СП – 2 являются тщетными

Госдума: планы США и Украины противостоять созданию СП – 2 являются тщетными

В Госдуме заявили, что попытки США и Украины противостоять созданию "Северного потока – 2" являются тщетными. Такое заявление сделал первый зампред комитета ГД по энергетике Игорь Ананских.

//Новости СМИ2

//В мире

Эксперт: противодействие США созданию "Северного потока – 2" разозлит европейцев

Эксперт: противодействие США созданию "Северного потока – 2" разозлит европейцев

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в субботу, 17 ноября, заявил, что попытки США противостоять созданию "Северного потока – 2" в конечном итоге разозлят европейцев.

//В мире

СМИ узнали о бегстве киевских силовиков после ответного удара ДНР под Горловкой

СМИ узнали о бегстве киевских силовиков после ответного удара ДНР под Горловкой

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики обратили в бегство военнослужащих Вооруженных сил Украины под Горловкой. Соответствующая информация оказалась в распоряжении российских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

ВМС Аргентины: найдена пропавшая год назад подлодка "Сан-Хуан"

ВМС Аргентины: найдена пропавшая год назад подлодка "Сан-Хуан"

В Аргентине сообщили, что подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая год назад, обнаружена. Объект удалось найти благодаря работе дистанционно управляемого аппарата компании Ocean Infinity.

//В мире

Бельгиец выиграл в лотерею более 50 миллионов евро

Бельгиец выиграл в лотерею более 50 миллионов евро

В минувшую пятницу, 17 ноября, житель Бельгии выиграл в лотерею баснословную сумму. Согласно последней информации осведомленных источников, удачливый бельгиец стал обладателем 50 миллионов евро.

//В мире

Елизавета Туктамышева рассказала, зачем пошутила про Дональда Трампа

Елизавета Туктамышева рассказала, зачем пошутила про Дональда Трампа

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в субботу решила объяснить, почему на своей страничке в социальной сети пошутила про президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

//Шоу-бизнес

Александр Малинин с размахом отметил юбилей

Александр Малинин с размахом отметил юбилей

Известный российский артист Александр Малинин накануне с размахом отметил свой юбилей. Музыкант, которому исполнилось 60 лет, позвал своих родственников и близких друзей на роскошный праздник.

//Спорт

Фигуристка Тарасова получила травму челюсти перед выступлением

Фигуристка Тарасова получила травму челюсти перед выступлением

Известная российская фигуристка Евгения Тарасова, которая выступает в паре с Владимиром Морозовым, получила травму в рамках тренировки перед произвольной программой на этапе серии Гран-при в Москве.

//Происшествия

В Саратовской области автобус попал под поезд, пятеро погибших

В Саратовской области автобус попал под поезд, пятеро погибших

В Озинском районе Саратовской области рейсовый автобус попал под грузовой поезд. Согласно последней информации пресс-службы областного управления ГИБДД, в результате аварии погибли пять человек.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Якутии восемь человек унесло в море Лаптевых на отколовшейся льдине

В Якутии восемь человек унесло в море Лаптевых на отколовшейся льдине

В море Лаптевых на льдине унесло восемь якутских оленеводов. Соответствующую информацию днем в субботу, 17 ноября, предоставили сотрудники пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии.

//Общество

Эксперт: Любовные утехи "в движении" представляют определённую опасность

Эксперт: Любовные утехи "в движении" представляют определённую опасность

Разработчики автомобилей теперь специально будут уделять больше внимания дизайну салона для удобства тех, кто захочет предаться любовным утехам в пути. К такому решению пришли британские исследователи, как передает издание SF Gate.

//Общество

"Долгая дорога" актера Эдуарда Павулса

"Долгая дорога" актера Эдуарда Павулса

Этого выдающегося актера знают, помнят и любят в Прибалтике. Эдуард Карлович Павулс. Мощный талант и прибалтийское обаяние прославили его не только в Латвии, но и в России. Этот актер, у которого даже небольшая роль, становилась яркой на экране. Помните отца Марты в сериале «Долгая дорога в дюнах»?

//Шоу-бизнес

Евгений Петросян поблагодарил поклонников за поддержку

Евгений Петросян поблагодарил поклонников за поддержку

Известный российский юморист Евгений Петросян ответил поклонникам на поздравления с разводом. В минувшую пятницу стало известно, что брак артиста с Еленой Степаненко был официально расторгнут.

//Спорт

Вредны ли для здоровья силовые тренировки для детей?

Вредны ли для здоровья силовые тренировки для детей?

Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев в присутствии министра спорта республики Мусы Ханарикова установил мировой рекорд по отжиманиям, как сообщает «Российская газета».

//Происшествия

Пожар на НПЗ в Капотне потушен

Пожар на НПЗ в Капотне потушен

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне к настоящему моменту потушен. Соответствующую информацию в субботу, 17 ноября, предоставили сотрудники пресс-службы МЧС России по столице.

//Общество

Диетолог: Ожирение нельзя рассматривать отдельно от избыточного веса

Диетолог: Ожирение нельзя рассматривать отдельно от избыточного веса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что сейчас 26% женщин РФ страдают от ожирения, с такой же проблемой столкнулись 14% мужчин. Об этом сообщает «Российская газета».

//Происшествия

Сотрудник полиции в Ульяновске насмерть сбил человека

Сотрудник полиции в Ульяновске насмерть сбил человека

В Ульяновске сотрудник полиции, находившийся за рулем ВАЗ – 217030, насмерть сбил человека. Согласно последней информации, в отношении оперуполномоченного УМВД по региону возбуждено уголовное дело.

//Новости СМИ2

//В мире

Гражданина РФ не пустили на Украину из-за георгиевской ленты

Гражданина РФ не пустили на Украину из-за георгиевской ленты

Гражданина Российской Федерации с георгиевской ленточкой на чемодане не пустили на территорию Украины. Согласно последней информации Госпогранслужбы, россиянин летел в страну через Белоруссию.

//В мире

Ангела Меркель признала свою ошибку в миграционной политике

Ангела Меркель признала свою ошибку в миграционной политике

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в минувшую пятницу, 16 ноября, в рамках встречи с жителями города Хемниц признала свои ошибки в миграционной политике. В августе в этом населенном пункте был убит человек.

//В мире

Минфин США: Россия увеличила вложения в госдолг Штатов

Минфин США: Россия увеличила вложения в госдолг Штатов

В американском Министерстве финансов утром в субботу, 17 ноября, сообщили, что Россия в сентября текущего года увеличила вложения в государственные облигации США до 14,4 миллиарда долларов.

//В мире

Трамп признался, что совершил ошибку во время визита во Францию

Трамп признался, что совершил ошибку во время визита во Францию

Американский лидер Дональд Трамп признался, что совершил ошибку в рамках визита во Францию. Журналисты отмечают, что президент Соединенных Штатов крайне редко расписывается в собственной неправоте.

//Происшествия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве локализован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве локализован

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне утром в субботу, 17 ноября, был локализован. В Минэнерго РФ сообщили, что в настоящий момент специалисты проводят проливку в здании.

//В мире

Помпео: США продолжат помогать Украине в борьбе с "российской агрессией"

Помпео: США продолжат помогать Украине в борьбе с "российской агрессией"

Американский госсекретарь Майк Помпео в минувшую пятницу, 16 ноября, в рамках заседания комиссии США – Украина по стратегическому партнерству пообещал помочь Киеву в борьбе с "российской агрессией".

//Новости Redtram

//В мире

Лавров: Балканы пытаются превратить в "плацдарм против России"

Лавров: Балканы пытаются превратить в "плацдарм против России"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами заявил, что в настоящий момент предпринимаются серьезные попытки превратить Балканы в "очередной плацдарм против РФ".

//Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в Москве вспыхнул пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Москве вспыхнул пожар

На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне вспыхнул пожар. Представитель экстренных служб столицы утром в субботу, 17 ноября, отметил, что загорелись установка крекинга и печь дожига.

//В мире

Жительница США из-за ошибки врачей лишилась почек

Жительница США из-за ошибки врачей лишилась почек

Жительница американского штата Колорадо из-за ошибки врачей лишилась двух почек. Весной текущего года медики диагностировали у 73-летней Линды Вулли подозрение на рак и отправили ее на операцию.

//В мире

США и Украина рассказали, об "агрессивных действиях" России в море

США и Украина рассказали, об "агрессивных действиях" России в море

США и Украина утверждают, что Россия совершает "агрессивные действия" в Черном и Азовском морях. После заседания комиссии по стратегическому сотрудничеству такое совместное заявление сделали две страны.

//В мире

Пенс: США рассчитывают на улучшение отношений с Китаем

Пенс: США рассчитывают на улучшение отношений с Китаем

Американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что США по-прежнему рассчитывают на улучшение отношений с Китаем. Об этом политик сообщил накануне в рамках выступления на деловом саммите АТЭС.

//Спорт

В Лужниках прошла церемония закладки камня под памятник основателям самбо

В Лужниках прошла церемония закладки камня под памятник основателям самбо

В Лужниках на Аллее славы прошла торжественная церемония закладки камня под памятник основателям самбо. Установка самого памятника запланирована на 2019 год. Основателями самбо являются Виктор Спиридонов, Василий Ощепков и Анатолий Харлампиев.

//Общество

Появились доказательства избиения Кержаковым жены Миланы Тюльпановой

Появились доказательства избиения Кержаковым жены Миланы Тюльпановой

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков бил свою жену Милану Тюльпанову. О том, что Кержаков избил супругу, мать их маленького сына в швейцарском Цюрихе, рассказал адвокат Миланы Александр Добровинский.

//Общество

Латвия: массовое увольнение врачей

Латвия: массовое увольнение врачей

Еще недавно, а точнее, после выборов в 13 Сейм министр здравоохранения Анда Чакша, прошедшая в парламент нового созыва с воодушевлением рассказывала: «Мой индивидуальный результат считаю хорошим... Наши избиратели оценили достижение нашей партии («Союз зеленых и крестьян») и не пришли на выборы».

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели убийство ребенка в Твери, женщина-«вампир» в Новосибирске, отравление угарным газом в Ессентуках и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Общество

Джигурда и Анисина признаны единственными законными наследниками Людмилы Браташ

Джигурда и Анисина признаны единственными законными наследниками Людмилы Браташ

Кунцевский суд Москвы признал актера Никиту Джигурду и его супругу фигуристку Марину Анисину единственными законными наследниками многомиллионного состояния бизнесвумен - подруги знаменитостей Людмилы Браташ.

//В мире

Польша нарывается на неприятности

Польша нарывается на неприятности

В Москве многие удивлены странным поведением Варшавы: поляки делают всё для того, чтобы стать первыми в списке стран, попадающих под ядерный удар в Европе. С упорством, достойным лучшего применения, Польша продолжает нарываться на неприятности. Одним из таких действий является послание к Дональду Трампу с просьбой разместить в Польше бронетанковую дивизию США на постоянной основе. Даже название базе придумали – «Форт-Трамп».

//Происшествия

Видео водителя Maybach, попавшего утром в ДТП на Кутузовском проспекте

Видео водителя Maybach, попавшего утром в ДТП на Кутузовском проспекте

В Москве в пятницу, 16 ноября, утром серьезное ДТП произошло с участием автомобилей Maybach и Hyundai Solaris на Кутузовском проспекте. За рулем Hyundai находился таксист. Он погиб.

//В мире

Посла РФ вызвали в МИД Финляднии из-за GPS скандала

Посла РФ вызвали в МИД Финляднии из-за GPS скандала

Посла РФ в Финляндии Павла Кузнецова вызвали в Минстерство иностранных дел Финляндии из-за GPS скандала. Глава финского МИД Тимо Сойни сообщил, что российский посол вызван на понедельник.

//В мире

Врач: До предотвращения онкологии на практике пока далеко

Врач: До предотвращения онкологии на практике пока далеко

Новый признак появления рака лёгких нашли специалисты из Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Так, они они выяснили, что опухоль растёт за счёт глюкозы, которую доставляет ей натрийзависимый белок SGLT2.

//live

«Максимум, что получит Япония вместо Курил - это дырку от бублика!»

«Максимум, что получит Япония вместо Курил - это дырку от бублика!»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Синдзо Абэ вели разговор о мирном договоре в формате - один на один. О том, «вкуривают» ли японцы насчет Курил, разъясняет Игорь КОРОТЧЕНКО...

//Спорт

Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе

Алина Загитова установила новый мировой рекорд в короткой программе

Победительница Олимпиады-2018 российская фигуристка Алина Загитова безупречно откатала короткую программу на этапе Гран-при в Москве, получила оценку 80,78 балла и установила новый мировой рекорд.

//В мире

Бойко и Рабинович договорились о едином кандидате в президенты Украины

Бойко и Рабинович договорились о едином кандидате в президенты Украины

Сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович договорились, что единым кандидатом от их объединения на должность президента Украины будет Бойко.

//В мире

Эксперт: Новое лазерное оружие США не будет представлять угрозы для РФ

Эксперт: Новое лазерное оружие США не будет представлять угрозы для РФ

В США через несколько лет получат гораздо более эффективное лазерное оружие. С таким заявлением 13 ноября выступил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

//Армия

Российский генерал сообщил, что в ВДВ появятся три новых подразделения

Российский генерал сообщил, что в ВДВ появятся три новых подразделения

В формирования Воздушно-десантных войск РФ войдут три новых подразделения: армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, - сообщил генерал-лейтенант Александр Вязников.

//Общество

Утвержден новый мировой эталон килограмма

Утвержден новый мировой эталон килограмма

Во Франции метрологи утвердили новый эталон килограмма. На 26-й Генеральной конференции по мерам и весам килограмм, ампер, кельвин и моль получили новые, более точные физические определения.

//Шоу-бизнес

В сети раскритиковали наряд Стефании Маликовой: одежда... подергушки с нитками"

В сети раскритиковали наряд Стефании Маликовой: одежда... подергушки с нитками"

Дочь Дмитрия Маликова Стефания - студентка, интересуется модой и активный блогер. Стефания публиковала в сети фото. По мнению девушки, это модный наряд. А подписчики не поняли лук дочки знаменитости.

//Общество

Умерла жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

Умерла жена первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

Супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Сакина умерла на 80-м году жизни. Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое соболезнование родственникам Сакины Шаймиевой.

//Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в России

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в России

В России проходит этап серии Гран-при по фигурному катанию. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями в короткой программе в соревнованиях спортивных пар. Фигуристы набрали 78,47 балла.

//В мире

Живут же люди! Бразилия – привезенные ценности

Живут же люди! Бразилия – привезенные ценности

Удивительная страна Терра-де-Вера-Крус (Земля Истинного Креста) позже Терра-де-Санта-Крус (Земля Святого Креста), расположенная от нас с вами по другую сторону земного шара, да еще в Южном полушарии, широко известна в мире вещами, ей изначально не принадлежавшими, а завезенными извне.

//Общество

Раймонд Паулс удивился сообщениям о переезде из Латвии: "Это все ерунда"

Раймонд Паулс удивился сообщениям о переезде из Латвии: "Это все ерунда"

Знаменитый советский и латвийский композитор Раймонд Паулс удивился вопросу о переезде его семьи из Латвии. Музыкант опроверг сообщения СМИ о том, что вся его семья уезжает из Латвии.

//Происшествия

В квартире в Москве обнаружили мумию женщины

В квартире в Москве обнаружили мумию женщины

В Москве мумифицированное тело пожилой женщины обнаружено в квартире жилого дома по улице Генерала Тюленева. Тело пенсионерки обнаружили в четверг, 15 ноября.

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