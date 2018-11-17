Американский госсекретарь Майк Помпео в минувшую пятницу, 16 ноября, в рамках заседания комиссии США – Украина по стратегическому партнерству пообещал помочь Киеву в борьбе с "российской агрессией".

По словам дипломата, Украину продолжает направлять дух решительности и смелости, позволяя стране бороться за территориальную целостность и суверенитет перед лицом "агрессии РФ". Помпео подчеркнул, что в данном вопросе у Киева нет друга ближе, чем Вашингтон, передает РИА "Новости".

Госсекретарь США также заметил, что пока Россия в полной мере не реализует минские соглашения и не вернет Крым Украине, Штаты продолжат обеспечивать "соответствующие последствия" для Москвы.