Помпео: США продолжат помогать Украине в борьбе с "российской агрессией"
17 ноября 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Американский госсекретарь Майк Помпео в минувшую пятницу, 16 ноября, в рамках заседания комиссии США – Украина по стратегическому партнерству пообещал помочь Киеву в борьбе с "российской агрессией".
По словам дипломата, Украину продолжает направлять дух решительности и смелости, позволяя стране бороться за территориальную целостность и суверенитет перед лицом "агрессии РФ". Помпео подчеркнул, что в данном вопросе у Киева нет друга ближе, чем Вашингтон, передает РИА "Новости".
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