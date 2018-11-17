США и Украина утверждают, что Россия совершает "агрессивные действия" в Черном и Азовском морях. После заседания комиссии по стратегическому сотрудничеству такое совместное заявление сделали две страны.

Подчеркивается, что Вашингтон осуждает "агрессию РФ" в отношении международных судов, которые проходят в украинские порты через акватории Черного и Азовского моря, а также через Керченский пролив.

Кроме того, обе стороны отметили, что деятельность российской стороны в Азовском море повлекла за собой угрозы в сфере экономики, безопасности и защиты окружающей среды во всем Азовско-Черноморском регионе, передает утром в субботу РИА "Новости".