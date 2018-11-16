Врач: До предотвращения онкологии на практике пока далеко
16 ноября 2018, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]
Новый признак появления рака лёгких нашли специалисты из Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Так, они они выяснили, что опухоль растёт за счёт глюкозы, которую доставляет ей натрийзависимый белок SGLT2.
«Я не знаком с результатами исследования. Но сейчас онкология, действительно, наиболее динамично развивающаяся отрасль медицины. Есть огромное количество исследований, которые дают нам и новые лечебные опции, и опции диагностические. В том числе, периодически мы слышим о новых факторах-предикторах, которые показывают либо вероятность хорошего ответа на тот или иной лечебный режим, либо дают информацию о том, какова вероятность развития опухоли у пациента. Это, наверняка, интересная история, ей ещё далеко до внедрения в практику, но надо этим заниматься», — заявил онколог. Об этом сообщает НСН.
Также, как пишет Ридус с ссылкой на РИА ФАН, ранее ученые из Израиля нашли связь между подростковым ожирением и повышенным риском развития рака поджелудочной железы.
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