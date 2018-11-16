Бойко и Рабинович договорились о едином кандидате в президенты Украины

Сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович

договорились, что единым кандидатом от их объединения на должность президента Украины будет Бойко.

О достигнутой договоренности между оппозиционными украинскими партиями сообщил председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук на сайте движения «Украинский выбор».

По информации Медведчука, Бойко собирается представлять «интересы жителей Юго-Востока, русскоязычного населения и всех тех, кто понимает необходимость кардинального изменения политики нынешней власти».

Народный депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в пятницу, 16 ноября, подтвердил, что единым кандидатом на должность президента Украины на выборах, которые намечены на март 2019 года, от «Оппозиционной платформы - «За жизнь» выдвинут Юрий Бойко.

Рабинович и Бойко ранее подписали соглашение о создании объединения «Оппозиционной платформы — За жизнь». Совет этого объединения выдвинул кандидатом в президенты Рабиновича. Но нардеп снял свою кандидатуру, пояснив, что сейчас на Украине претендовать на высшую должность в стране иудей не может.