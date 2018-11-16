Эксперт: Новое лазерное оружие США не будет представлять угрозы для РФ

В США через несколько лет получат гораздо более эффективное лазерное оружие. С таким заявлением 13 ноября выступил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

«Гриффин говорит о наземных установках. У них на кораблях есть опытные лазерные системы, есть наземные установки для поражения тактических элементов типа неуправляемых реактивных снарядов реактивных систем залпового огня, беспилотников и так далее. Если говорить о космосе, то имеется в виду, что наземная установка может подсвечивать цель в космосе (типа спутника или боевой части межконтинентальной баллистической ракеты). Наведение на такую цель происходит по отражённому лучу. Я думаю, что принципиально новой качественной угрозы это не представляет, потому что такие системы известны давно», - отметил член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник в запасе Виктор Мураховский. Об этом пишет НСН.