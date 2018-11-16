Экс-глава СБУ дал прогноз по результату войны с Россией

Бывший руководитель СБУ Игорь Смешко сделал заявление об украинской армии и о финансировании украинского Минобороны. По словам Смешко, Украина в настоящее время не имеет положительных результатов ни в экономике, ни в развитии армии.

Смешко считает, национальная армия не выстоит в случае войны с Россией. Экс-глава СБУ сделал заявление в эфире телеканала "112 Украина". "Сейчас мы можем статично держаться против группирований, которые выступают против нас в Донецке и Луганске. Но мы прекрасно осознаем, что если в теории наступательная операция будет проводиться Россией с задействованием воздушных сил, то наша армия точно не выстоит".

На этой неделе ранее экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украине необходимо провести блицкриг, конечной целью которого станет завоевание Москвы. Это заявление Черновол сделал, комментируя выборы в ДНР и ЛНР и возможные ответные меры Киева.

Смешко высказался и о военном бюджете Украины. По его мнению, неэффективность его расходов объясняется "непрозрачностью". Он рассказал, что в США ежегодно на оборону выделяются 1,5–2% ВВП, и на сайте Конгресса указано, на что конкретно пошло финансирование. По его данным, в проекте бюджета Украины на 2019 год для Минобороны предусмотрены 5,3% ВВП, но неизвестно, куда и на что идут средства.