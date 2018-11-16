Армия ДНР сообщила о «голодном бунте» украинских десантников вблизи Мариуполя

Несущие службу вблизи Мариуполя украинские десантники подняли «голодный бунт». Такое заявление сделал Эдуард Басурин, спикер армии непризнанной ДНР.

Согласно данным, к которым получили доступ ополченцы, в минувший вторник военнослужащие 79-й бригады Вооруженных сил Украины прибыли к штабу командования, где потребовали отчета о распределении продуктов. Успокоить бойцов не удалось. В настоящий момент в расположении бригады находятся прокурорские работники и сотрудники украинской Службы безопасности, расследующие хищение продовольствия, заявил Эдуард Басурин на брифинге для представителей прессы.

Ранее в пятницу сообщалось, что ополченцы ДНР обратили в бегство киевских силовиков, ответив на обстрел Горловки, в результате которого была ранена 19-летняя местная жительница. Инцидент произошел накануне.