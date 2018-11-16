Илон Маск открыл вакансию ругающегося с французским акцентом рыцаря

В интернете сочли бредовой шуткой вакансию рыцаря, ругающегося с французским акцентом, которую открыл небезызвестный американский предприниматель Илон Маск. Но это оказался хитрый бизнес-план.

«Моя компания строит сторожевую башню у входа в тоннель между Лос-Анджелесом и Хоторном из слепленных из грязи кирпичей. Нам нужен рыцарь, который с французским акцентом будет выкрикивать оскорбления людям», - гласит объявление в твиттере Илона Маска.

Пользователи сети сочли этот текст нелепой шуткой и принялись иронизировать. «В школе я проходил тест на профпригодность. Они сказали, что я должен быть рыцарем и кричать на людей. Я думал, что это – сарказм, так что у меня не было перспектив работы всю жизнь. А вот оно, мое призвание, Илон», - написал один из комментаторов.

Но Илон Маск не был бы собой, если бы все оказалось просто шуткой. Выяснилось, что американский предприниматель придумал способ снижения издержек при строительстве тоннеля под Лос-Анджелесом, стоимость удаления земли из которого достигает 15% общей сметы строительства. Илон Маск решил не платить за грязь, а продавать ее. Он утверждает, что легоподобные кирпичи из грязи прочнее глиняных, и намерен запустить целую линейку «конструкторов», из которых можно будет собрать хоть пирамиду Хеопса, пишет «360ТВ».