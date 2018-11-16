СМИ: США отказались от размещения базы "Форт Трамп" в Польше
16 ноября 2018, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ в пятницу появилась информация о том, что США отказались от размещения базы "Форт Трамп" на территории Польши. Согласно некоторым данным, этот проект почти не имеет шансов на реализацию.
Отмечается, что польская сторона также готова отказаться от изначальной концепции базы "Форт Трамп" в пользу принципиально другой формы американского военного присутствия на своей территории. Как сообщает издание Onet, увеличение количества военнослужащих США в Польше наверняка произойдет, однако Штаты хотят также разместить в стране свои склады вооружения и боеприпасов, а также некоторые элементы разведки и командования.
Именно эту концепцию в настоящий момент обсуждают стороны, уточняет источник.
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