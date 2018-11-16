Первый снегопад в Нью-Йорке вызвал транспортный коллапс

В Нью-Йорке первый снегопад наступающей зимы оказался настолько мощным, что спровоцировал транспортный коллапс в американском мегаполисе. Движение автомобильного транспорта и поездов затруднено.

Из-за обрушившегося на Нью-Йорк снегопада городская снегоуборочная техника не справляется со своевременной очисткой улиц. Это привело к тому, что городской наземный транспорт серьезно выбился из графика работы. Автобусный терминал на Манхэттене пришлось временно закрыть.

Городская полиция рекомендует автомобилистам объезжать район Бродвея, где скопились многокилометровые пробки. Мости имени Джорджа Вашингтона, соединяющий районы Нью-Джерси и Манхэттен, также пришлось временно закрыть для проезда, но к настоящему времени движение по нему восстановлено, хотя и с задержками, пишет «КП».