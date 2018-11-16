На Курилах не будет военных баз США, пообещал Синдзо Абэ

На Курильских островах не будет военных баз США в случае передачи двух южных островов японской стороне, пообещал премьер-министр Японии Синдзо Абэ российскому президенту Владимиру Путину.

Беседа премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина состоялась в ходе саммита Россия – АСЕАН, проходящего в эти дни в Сингапуре.

Согласно Совместной российско-японской декларации 1956 года, в случае подписания мирного договора южные острова Курильской гряды Хабомаи и Шикотан должны будут перейти японской стороне.

Что же касается американских военных, то они имеют право находиться на всей территории Японии согласно договоренностям между странами, однако не могут наращивать свое военное присутствие без специального разрешения японской стороны, пишет «Газета.ру».