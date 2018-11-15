Министр Великобритании по вопросам Brexit подал в отставку

Министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб сегодня утром подал заявление об отставке из-за несогласия с проектом сделки по условиям выхода страны из ЕС, который предложила Тереза Мэй.

«Сегодня я подал в отставку с поста министра по делам Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом», - заявил Доминик Рааб в своем твиттере.

По мнению министра, правительство страны нарушит обещания, которые давало своим избирателям в предвыборной кампании, если одобрит предлагаемое соглашение.

Британские политические эксперты считают, что отставка Доминика Рааба может повлечь за собой цепную реакцию в кабинете правительства Терезы Мэй и серьезно ослабит ее позиции, передает ТАСС.