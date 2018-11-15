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Немецкий политолог рассказал детали западного плана подчинения Донбасса Киеву
15 ноября 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
Западные страны планируют реализовать на территории Донбасса план урегулирования, ранее претворенный в жизнь в Косово. Такое заявление сделал Александр Рар, политический эксперт из Германии.
Как отметил аналитик, косовский вариант предусматривает введение в зону конфликта миротворческого контингента, которому поставят задачу разоружить ополченцев и создать полицейские войска. После установления миротворцами контроля над регионом власть должна быть передана украинской стороне.
Александр Рар добавил, что Россия не согласится на осуществление данного плана, поскольку оно приведет к расправам над населением Донбасса. Москва не даст в обиду местных жителей, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».
Ранее в четверг сообщалось, что в руководстве непризнанной ДНР объяснили нежелание отвоевывать Славянск и Мариуполь.
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