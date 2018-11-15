Немецкий политолог рассказал детали западного плана подчинения Донбасса Киеву

Западные страны планируют реализовать на территории Донбасса план урегулирования, ранее претворенный в жизнь в Косово. Такое заявление сделал Александр Рар, политический эксперт из Германии.

Как отметил аналитик, косовский вариант предусматривает введение в зону конфликта миротворческого контингента, которому поставят задачу разоружить ополченцев и создать полицейские войска. После установления миротворцами контроля над регионом власть должна быть передана украинской стороне.

Александр Рар добавил, что Россия не согласится на осуществление данного плана, поскольку оно приведет к расправам над населением Донбасса. Москва не даст в обиду местных жителей, процитировал эксперта «ПолитНавигатор».

Ранее в четверг сообщалось, что в руководстве непризнанной ДНР объяснили нежелание отвоевывать Славянск и Мариуполь.