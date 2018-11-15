Названы страны, заинтересованные в покупке российских С-400

В зарубежной прессе появилась информация, что некоторые страны заинтересованы в покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и готовы их приобрести вопреки угрозам американских санкций.

Один из источников, «близких к разведывательным службам», назвал страны, которые ведут переговоры с Россией о возможности закупок ЗРК С-400. Катар, Алжир, Саудовская Аравия, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак готовы отдать предпочтение С-400 российского производства, а не аналогичному американскому оружию.

Всего же источник, предоставивший эту информацию, насчитал 13 стран, желающих приобрести российские зенитно-ракетные системы. В Белом доме пока никак не прокомментировали эти сообщения, передает «КоммерсантЪ».