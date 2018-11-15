Три рыболовецких траулера столкнулись в Японском море
15 ноября 2018, 11:50 [ «Аргументы Недели» ]
Три рыболовецких траулера, шедших под флагом Японии и Южной Кореи, столкнулись 15 ноября в Японском море. Об инциденте сообщил генсек правительства Японии Есихидэ Суга.
Как уточняется, инцидент произошел в 330 километрах от островов Такэсима (Токто), являющихся предметом территориального спора между Токио и Сеулом, передает ТАСС.
По словам Суги, японское судно не получило серьезного ущерба, а его экипаж уже был эвакуирован вертолетами береговой охраны страны, которая проводит спасательную операцию.
Что касается двух южнокорейских траулеров, с судов эвакуировано 13 человек. Никто не пострадал. Причины инцидента в данный момент выясняются.
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