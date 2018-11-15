Три рыболовецких траулера столкнулись в Японском море

Три рыболовецких траулера, шедших под флагом Японии и Южной Кореи, столкнулись 15 ноября в Японском море. Об инциденте сообщил генсек правительства Японии Есихидэ Суга.

Как уточняется, инцидент произошел в 330 километрах от островов Такэсима (Токто), являющихся предметом территориального спора между Токио и Сеулом, передает ТАСС.

По словам Суги, японское судно не получило серьезного ущерба, а его экипаж уже был эвакуирован вертолетами береговой охраны страны, которая проводит спасательную операцию.

Что касается двух южнокорейских траулеров, с судов эвакуировано 13 человек. Никто не пострадал. Причины инцидента в данный момент выясняются.