Макрон объяснил Трампу разницу между союзником и вассалом

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понятия США о союзнических отношениях несколько отличаются от общепринятых, и объяснил президенту США разницу между союзником и вассалом.

«США – это наш исторический союзник, и они продолжают им быть. Это союзник, с которым мы берем все риски, с которым мы ведем наиболее сложные операции. Но быть союзником – это не значит быть вассалом», - разъяснил Эммануэль Макрон.

Отстаивая идею создания независимой общеевропейской армии, президент Франции подчеркнул, что его обязанность как главы государства состоит в том, чтобы защищать своих граждан, а не отдавать безопасность страны в руки США, передает РИА Новости.