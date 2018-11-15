Путина в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя

В Сингапуре, где в эти дни проходит саммит Россия – АСЕАН, президента РФ Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя. Президент «зазвенел», но досматривать его не рискнули.

Этот случай беспрецедентен сам по себе, поскольку для прохода высших должностных лиц обычно открывают специальный вход без всяческих металлоискателей. Однако в торгово-выставочном центре Сингапура получилось именно так: российскому лидеру пришлось пройти через рамку металлоискателя. И Владимир Путин «зазвенел». Однако служба безопасности не решилась на досмотр.

«Теперь говорят, что даже если бы российский президент вытащил из карманов все предметы, которые, по мнению службы безопасности, могли зазвенеть, звон все равно бы продолжался. Потому что сам Владимир Путин из стали», - приводит комментарий с места событий «Свободная пресса».