Эксперты выяснили, какой танк лучше: «Армата» или «Меркава»
15 ноября 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Зарубежные военные обозреватели провели сравнительный анализ двух танков – российского Т-14 «Армата» и израильского основного боевого танка «Меркава». В боевом противостоянии «Армата» победит, считают эксперты.
В британском военном ведомстве считают, что российский танк «Армата» представляет серьезную угрозу национальной безопасности, поскольку является лучшей разработкой в области танкостроения за последние полвека.
За рубежом всерьез опасаются, что российское военное ведомство может отправить Т-14 на боевые испытания в Сирию. Поэтому эксперты смоделировали ситуацию противостояния двух танков – «Арматы» и «Меркавы».
Военные обозреватели пришли к выводу, что «Армата» превосходит основной израильский танк по выживаемости, маневренности и защите. «Меркава», в свою очередь, может противопоставить российскому танку оснащенность современной аппаратурой, которая позволяет экипажу лучше ориентироваться в обстановке во время боя. Эксперты признали «Армату» революцией в танкостроении, пишет «Газета.ру».
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