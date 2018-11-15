Эксперты выяснили, какой танк лучше: «Армата» или «Меркава»

Зарубежные военные обозреватели провели сравнительный анализ двух танков – российского Т-14 «Армата» и израильского основного боевого танка «Меркава». В боевом противостоянии «Армата» победит, считают эксперты.

В британском военном ведомстве считают, что российский танк «Армата» представляет серьезную угрозу национальной безопасности, поскольку является лучшей разработкой в области танкостроения за последние полвека.

За рубежом всерьез опасаются, что российское военное ведомство может отправить Т-14 на боевые испытания в Сирию. Поэтому эксперты смоделировали ситуацию противостояния двух танков – «Арматы» и «Меркавы».

Военные обозреватели пришли к выводу, что «Армата» превосходит основной израильский танк по выживаемости, маневренности и защите. «Меркава», в свою очередь, может противопоставить российскому танку оснащенность современной аппаратурой, которая позволяет экипажу лучше ориентироваться в обстановке во время боя. Эксперты признали «Армату» революцией в танкостроении, пишет «Газета.ру».