МИД Германии негативно отреагировал на внесение имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» и призвал Украину закрыть его.

На прошлой неделе имя бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера появилось в базе данных сайта «Миротворец». Как пояснили владельцы скандального ресурса, Шредер был внесен в списки за «антиукраинскую пропаганду и покушение на суверенитет Украины», сообщает РИА Новости.

«В прошлом мы четко продемонстрировали украинской стороне нашу позицию. И мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это же мы сделаем и сейчас», - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.