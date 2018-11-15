МИД ФРГ призвал Украину закрыть сайт "Миротворец"
15 ноября 2018, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]
МИД Германии негативно отреагировал на внесение имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» и призвал Украину закрыть его.
На прошлой неделе имя бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера появилось в базе данных сайта «Миротворец». Как пояснили владельцы скандального ресурса, Шредер был внесен в списки за «антиукраинскую пропаганду и покушение на суверенитет Украины», сообщает РИА Новости.
«В прошлом мы четко продемонстрировали украинской стороне нашу позицию. И мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это же мы сделаем и сейчас», - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.
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