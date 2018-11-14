В ООН готовятся к Третьей мировой войне
14 ноября 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о своем беспокойстве в связи с тем, что современная эпоха очень напоминает ему период истории перед Первой и Второй мировыми войнами.
С таким предостережением Гутерриш выступил в воскресенье на открытии Парижского форума мира, приуроченного к столетней годовщине окончания Первой мировой, передает агентство ТАСС.
По его словам, явное сходство прослеживается между началом Великой депрессии в 1929 году и экономическим кризисом 2008 года. Последний затронул интересы среднего класса, и это отражается на результатах выборов.
"Это дает нам основания бояться, что в результате продолжения действия этих тенденций может развернуться непредвиденная цепь событий", - заявил политик, говоря о возможных разногласиях мировых держав.
Еще одним опасным явлением в современном мире, по его мнению, является поляризация политической жизни. Некоторые ведущие государства уже замешаны в продолжительных торговых войнах.
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