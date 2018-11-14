В Индии обезьяна выкрала у матери младенца и оставила его умирать на крыше
14 ноября 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
На севере Индии обезьяна выкрала младенца у матери из рук и отнесла его на крышу одного из домов. Согласно последней информации СМИ, животное забежало в дом, когда женщина кормила ребенка.
Обезьяна выхватила мальчика из рук его матери. Отец ребенка побежал за ней и заметил, что его сын лежит на крыше и истекает кровью. Как сообщает издание Times of India, у младенца уже не было пульса, когда мужчине удалось до него добраться. Уточняется, что животное нанесло человеку серьезные травмы черепа и шеи.
Известно, что всего за несколько минут до трагедии эта же обезьяна напала на девочку-подростка, которая, однако, смогла сбежать, отделавшись небольшими ранами.
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