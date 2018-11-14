К чему может привести обвал цен на рынке нефти?

Продолжающееся третью неделю подряд непрерывное падение мировых цен на нефть может стать предвестником шторма на финансовых рынках планеты. Достаточно вспомнить мировой финансовый кризис 2008 года.

Похоже, что в ближайшие годы мы сможем увидеть «конец эпохи традиционного капитализма». Об этом говорит замедление мирового экономического роста, вызванное цифровизацией и уберизацией экономики. На это же указывает и наступление «эры глобальной безработицы». Мир на пороге 2019 года находится в гораздо более сложной экономической ситуации, чем в 2008 году.

Действия США в экономической и политической плоскостях имеют целью снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель. Это, в свою очередь, способно резко ослабить позиции российского рубля, который в этом случае способен упасть до 80, а при плохом раскладе – и до 100 рублей за доллар. Все это может привести к тому, что долларовые активы по-прежнему останутся наиболее предпочтительными для инвесторов, несмотря на все попытки дедолларизации мировой экономики, анализирует ситуацию Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».