Путин: Россия и АСЕАН могли бы провести совместные учения

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии могли бы провести совместные учения. Об этом политик сообщил в рамках пленарного заседания саммита.

По словам Путина, следует подумать о проведении учебных мероприятий России и АСЕАН по реагированию на опасные инфекционные заболевания, передает сегодня РИА "Новости".

Кроме того, российский лидер предложил сделать образовательные и университетские форумы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии регулярными. Политик заметил, что подобные мероприятия в 2017 и 2016 годах успешно прошли на территории Российской Федерации.