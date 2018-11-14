Путин: Россия и АСЕАН могли бы провести совместные учения
14 ноября 2018, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии могли бы провести совместные учения. Об этом политик сообщил в рамках пленарного заседания саммита.
По словам Путина, следует подумать о проведении учебных мероприятий России и АСЕАН по реагированию на опасные инфекционные заболевания, передает сегодня РИА "Новости".
Кроме того, российский лидер предложил сделать образовательные и университетские форумы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии регулярными. Политик заметил, что подобные мероприятия в 2017 и 2016 годах успешно прошли на территории Российской Федерации.
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