Визовый центр Испании в Москве возобновил работу

В Москве 13 ноября визовый центр Испании. был временно закрыт. На сайте центра появилось объявление для туристических агентств и заявителей, в котором сообщалось о закрытии по непредвиденными обстоятельствам. Информация о возобновлении работы размещена на сайте центра в тот же день.

"Сообщаем вам, что визовый центр Испании возобновил свою работу 13 ноября в 15:00. Мы сожалеем о неудобствах, которые могли быть понесены", - говорится в сообщении. Визовый центр Испании в Москве находится по адресу: Калужская площадь, д. 1, корпус 2. По тому же адресу находится и торговый центр "Европа"

"Визовый центр Испании никоим образом не причастен к временному закрытию торгового центра "Европа". Визовый центр гарантирует сохранность и конфиденциальность персональных данных заявителей", - указано в сообщении.

Ранее подписчики Telegram-канала @Varlamov_news сообщали, что по указанному адресу приехали две машины, из них вышли люди в камуфляже ФСБ с оружием.