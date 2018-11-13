Президент Беларуси Александр Лукашенко считает коррупцию недопустимым явлением. По его словам, он никогда не будет защищать тех, кто замешан в каких-либо незаконных махинациях. Лукашенко напомнил свои слова, обращенные некотороевремя назад чиновникам: "Мужики, лучше беднее, но на свободе".

Во вторник, 13 ноября, белорусский лидер произвел ряд кадровых назначений. Он назначил председателей Пинского горисполкома и нескольких райисполкомов, а также заместителей министров экономики, финансов, энергетики, лесного хозяйства и культуры, сообщает Sputnik Беларусь.

Лукашенко настоятельно рекомендовал назначенным во вторник чиновникам избегать коррупционных схем.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией – это его непреклонное требование и действия с первого дня президентства. "Не потому, что я хочу показаться таким крутым... Коррупция съедает все. Это ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений", – пояснил он.