Президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Сингапуре. Состоялась встреча российского лидера с президентом Сингапура Халимой Якоб. Владимир Путин отметил, что в Сингапуре часто говорят - "среди друзей и вода — мед".

"Взаимное доверие — это всегда основа прогресса, дружбы, развития. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии", — сказал российский президент на государственном приеме в его честь от имени Халимы Якоб.

Президент Сингапура предложила тост за здоровье Путина и дружбу между двумя странами. "Предлагаю тост — за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуром и Россией", — сказала Халима Якоб.

Глава российского государства прибыл в Сингапур для участия в саммите Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 13-м Восточноазиатском саммите.

Путин и Якоб присутствовали на церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра.