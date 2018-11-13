Стало известно, какую сумму НАТО потратила на вооружение в 2018 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какую сумму альянс потратит на вооружение за 2018 год. Согласно последним данным, речь, в частности, идет о разработках и исследованиях оружия.

Столтенберг отметил, что на данные цели по итогам текущего года будет направлено 250 миллиардов долларов, передает во вторник, 13 ноября, ТАСС.

По словам генерального секретаря Североатлантического альянса, европейские союзники в 2018 году инвестируют более 60 миллиардов долларов в основное оборудование. Таким образом, по сравнению с прошлым годом их вклад увеличивается на 10 миллиардов.