Во Франции за текущий год предотвратили шесть терактов

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер во вторник, 13 ноября, отчитался о борьбе с террористами в стране. По словам чиновника, с начала 2018 года французские спецслужбы смогли предотвратить шесть терактов.

Министр, однако, отметил, что террористическая угроза на территории Франции по-прежнему остается высокой. В эфире телеканала BFMTV Кастанер уточнил, что за прошлый год в стране пресекли попытки 13 терактов.

Отметим, сегодня во Франции проходят траурные мероприятия в память о жертвах атак боевиков в Париже в 2015 году. Тогда в результате действий террористов в нескольких кафе и концертном зале "Батаклан" погибли 130 человек, напоминает сегодня РИА "Новости".