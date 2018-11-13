Во Франции за текущий год предотвратили шесть терактов
13 ноября 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер во вторник, 13 ноября, отчитался о борьбе с террористами в стране. По словам чиновника, с начала 2018 года французские спецслужбы смогли предотвратить шесть терактов.
Министр, однако, отметил, что террористическая угроза на территории Франции по-прежнему остается высокой. В эфире телеканала BFMTV Кастанер уточнил, что за прошлый год в стране пресекли попытки 13 терактов.
Отметим, сегодня во Франции проходят траурные мероприятия в память о жертвах атак боевиков в Париже в 2015 году. Тогда в результате действий террористов в нескольких кафе и концертном зале "Батаклан" погибли 130 человек, напоминает сегодня РИА "Новости".
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