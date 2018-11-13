В НАТО сообщили о проблемах на учениях в Норвегии из-за мороза

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во вторник, 13 ноября, сообщил, что в рамках крупных военных учений Trident Juncture в Норвегии возникли проблемы из-за мороза.

Оказалось, что техника на холоде часто выходила из строя. Именно поэтому участники учебных маневров в Норвегии начали применять 3D-принтинг, чтобы оперативно изготавливать запчасти, а не дожидаться их доставки с далекого склада, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, самые масштабные после окончания холодной войны военные учения НАТО проходили на норвежской территории с 25 октября по 7 ноября. В отражении атаки условного противника принимали участие 50 тысяч военнослужащих.