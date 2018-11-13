Российский экстрасенс сообщила о нависшей над избранным главой ДНР угрозе гибели
13 ноября 2018, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]
Победивший на выборах главы непризнанной ДНР Денис Пушилин рискует повторить судьбу своего предшественника Александра Захарченко. Такое заявление в разговоре с журналистами сделала российский экстрасенс Эллина Глазунова.
Согласно точке зрения Глазуновой, террористический акт, в результате которого погиб Захарченко, стал возможным из-за предательства во властных кругах республики. Люди, причастные к убийству политика, остались на своих должностях, отметила медиум. По словам Глазуновой, если Пушилин не обезвредит предателей, велика вероятность того, что его тоже уничтожат.
Кроме того, ясновидящая, с которой пообщался корреспондент издания «Волгоградская правда.ру», высказалась по поводу перспектив мирного урегулирования в Донбассе. Эллина Глазунова предрекла, что конфликт между армией Украины и ополченцами будет продолжаться еще как минимум пять лет.
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