В НАТО отреагировали на инициативу создания общеевропейской армии, о которой заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Идею Макрона о создании армии стран Европейского союза прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, Североатлантический альянс не видит необходимости в создании дублирующих военных структур, - сообщает РИА Новости. Во время выступления на конференции в Берлине, генсек НАТО приветствовал "усилия Европы в сфере обороны, потому что они расширяют их возможности и преодолевают раздробленность в военно-промышленном комплексе". "Но мы не должны приветствовать создание в ЕС дублирующих структур, например командных. Реальность такова, что нам нужна одна сильная командная структура", — заявил он.

Как подчеркнул Столтенберг, продвигаясь вперёд в области обороны в Европе, необходимо работать на укрепление трансатлантических отношений.