ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Истребители Армии обороны Израиля (IDF) нанесли авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков. Об этом сообщается в Twitter израильских военных.

Ранее армия Израиля провела военную операцию в южной части сектора Газа. На нападение палестинские радикалы ответили ракетами. Они запустили по Израилю около 80 ракет, пишет издание Коммерсантъ.

Часть была перехвачена системой противо-воздушной обороны "Железный купол". Один из снарядов снаряд попал в автобус на юге Израиля. В результате один человек получил тяжелые ранения.