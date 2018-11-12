ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа
12 ноября 2018, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]
Истребители Армии обороны Израиля (IDF) нанесли авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков. Об этом сообщается в Twitter израильских военных.
Ранее армия Израиля провела военную операцию в южной части сектора Газа. На нападение палестинские радикалы ответили ракетами. Они запустили по Израилю около 80 ракет, пишет издание Коммерсантъ.
Часть была перехвачена системой противо-воздушной обороны "Железный купол". Один из снарядов снаряд попал в автобус на юге Израиля. В результате один человек получил тяжелые ранения.
????INTENSE ROCKET FIRE FROM #GAZA AT #ISRAEL???? pic.twitter.com/0w7Csx3TVR— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
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