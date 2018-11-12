На Украине оставшиеся без тепла в домах жители Кривого Рога начали жечь шины. Демонстрация жителей украинского города, население которого составляет 600 тысяч человек, прошла у здания «Криворожгаза», который оставил без тепла людей.

Горожане вышли на протест и начали жечь автомобильные покрышки, так как в их домах с начала сезона до сих пор не подали тепло.

На Украине режим ЧС из-за прекращения подачи тепла также введён в городах Шепетовка и Смела, - передаёт RT.

Акции протестов спровоцировало правительство Украины, которое выполняет требования МВФ поднять цены на газ для населения. Протесты могут пройти и в других городах Украины, оставшихся без отопления.

Ранее утром 12 ноября в помещение украинской газораспределительной компании «Криворожгаз» ворвались неизвестные, которые потребовали начать поставку газа в городские котельные.

По данным СМИ, госпредприятие «Криворожгаз» не договорилось с НАК «Нафтогаз Украина» и не решило вопрос задолженности, в связи с чем НАК не выделил необходимый объём газа и «Криворожгаз» не получил топливо для поставок на ТЭЦ.