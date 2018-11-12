XII Международная олимпиада по астрономии: российские команды выступят достойно!

Международное интеллектуальное состязание для талантливых школьников стартовало 3 ноября в Пекине. Участвуют более 40 стран мира. Россию представляют две команды – основная и гостевая.

В состав основной сборной вошли Даниил Долгов, Павел Архипов, Станислав Цапаев, Иван Старостин и Дамир Гасымов.

Ещё пятеро – Евгений Бойцов, Игорь Булыгин, Дмитрий Царев, Иван Харичкин и Иван Кузьмин представляют гостевую команду.

Все они – победители второго, заключительного этапа по подготовке юных эрудитов к международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA), прошедшего с 11 по 28 октября на базе Санкт-Петербургского филиала федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»».

XII Международная олимпиада по астрономии и астрофизике проходит в несколько туров: теоретический, наблюдательный, командный и практический.

Главным и самым престижным считается теоретический. Ребятам предстоит выполнить 15 «коротких» задач и 3 «длинных». Следующий по сложности и значимости – практический тур – содержит две задачи по материалам статей, напечатанных в научных журналах. Кроме того, учитывается умение работать в команде.

У нашей страны серьёзные соперники: Иран, Индия, Румыния, Китай, а с прошлого года и США.

В 2018-м российская сборная завоевала пять медалей. А Даниил Долгов показал лучший результат за всю историю участия России, заняв III место в индивидуальном зачёте.

Наши ребята отлично подготовлены. Они уже стали призёрами одной из самых сложных школьных олимпиад в мире – заключительного этапа всероссийской олимпиады по астрономии. Наставники уверены – российская команда покажет себя достойно.

Победителей XII Международной олимпиады объявят 11 ноября.