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XII Международная олимпиада по астрономии: российские команды выступят достойно!
12 ноября 2018, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]
Международное интеллектуальное состязание для талантливых школьников стартовало 3 ноября в Пекине. Участвуют более 40 стран мира. Россию представляют две команды – основная и гостевая.
В состав основной сборной вошли Даниил Долгов, Павел Архипов, Станислав Цапаев, Иван Старостин и Дамир Гасымов.
Ещё пятеро – Евгений Бойцов, Игорь Булыгин, Дмитрий Царев, Иван Харичкин и Иван Кузьмин представляют гостевую команду.
Все они – победители второго, заключительного этапа по подготовке юных эрудитов к международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA), прошедшего с 11 по 28 октября на базе Санкт-Петербургского филиала федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»».
XII Международная олимпиада по астрономии и астрофизике проходит в несколько туров: теоретический, наблюдательный, командный и практический.
Главным и самым престижным считается теоретический. Ребятам предстоит выполнить 15 «коротких» задач и 3 «длинных». Следующий по сложности и значимости – практический тур – содержит две задачи по материалам статей, напечатанных в научных журналах. Кроме того, учитывается умение работать в команде.
У нашей страны серьёзные соперники: Иран, Индия, Румыния, Китай, а с прошлого года и США.
В 2018-м российская сборная завоевала пять медалей. А Даниил Долгов показал лучший результат за всю историю участия России, заняв III место в индивидуальном зачёте.
Наши ребята отлично подготовлены. Они уже стали призёрами одной из самых сложных школьных олимпиад в мире – заключительного этапа всероссийской олимпиады по астрономии. Наставники уверены – российская команда покажет себя достойно.
Победителей XII Международной олимпиады объявят 11 ноября.
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