В Британии продается участок с разрешением на строительство «дома на дереве»

В Великобритании в графства Глостершир недалеко от деревни Эвен выставлен на продажу участок земли с оформленным для него разрешением на строительство «дома на дереве» или жилого экодома.

Все дело в том, что находится он в заповедной зоне графства, и традиционное строительство на этой территории запрещено. Как сообщает РБК, к участку площадью 2,8 Га прилагается дизайн-проект дома.

Проект был разработан английским архитектором по имени Ричард Хоукс. Стоимость его дизайнерской работы вместе с участком оценивается в более чем 87 миллиардов рублей (1,29 млн долларов).