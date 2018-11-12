Порошенко сообщил, что украинцы не замечают улучшения уровня жизни

Украинский лидер Петр Порошенко в понедельник признался, что граждане страны пока не почувствовали улучшения уровня жизни. Политик, однако, отметил, что экономический рост на Украине возобновился.

В Министерстве экономического развития и торговли страны отметили, что рост ВВП по итогам 2018 года ожидается на уровне 3,2 процента. В будущем году данный показатель составит 3 процента, в 2020 году — 3,8 процента, а в 2021 году — 4,1 процента. По словам Порошенко, темпы экономического роста пока недостаточны, чтобы украинцы во всех регионах ощутили позитивные изменения, передает РИА "Новости".

Глава Украины также заметил – 70 процентов жителей страны считают, что власти на всех уровнях "недорабатывают".