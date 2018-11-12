Американка сняла на видео поездку сквозь страшный лесной пожар в Калифорнии
12 ноября 2018, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Южной Калифорнии Ребекка Хакет запечатлела на видео свою поездку через эпицентр пожара. Молодая женщина опубликовала эмоциональный ролик, который сняла из салона собственного автомобиля.
Американка поехала по трассе Кенен-Дам-Роуд к океану, пытаясь спастись от огня, однако попала в самое "пекло". Ей пришлось преодолевать горящие леса и короткие подземные туннели, охваченные пламенем, передает портал "Вести". Впоследствии она призналась – ей казалось, что вокруг пылает даже воздух.
Отметим, что лесные пожары в Калифорнии продолжаются уже в течение пяти дней. К настоящему моменту известно о 29 погибших. Пострадали более 200 человек.
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