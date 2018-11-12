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В Южной Корее призвали отменить санкции против КНДР
12 ноября 2018, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Южной Кореи предложили отменить международные санкции в отношении КНДР. Согласно последней информации источников, парламент Республики Корея призвал принять соответствующую резолюцию.
Подобную идею ранее выдвинула лидер партии справедливости Южной Кореи Ли Чжон Ми. Политик убеждена, что вышеуказанное решение даст возможность существенно ускорить процесс денуклеаризации Северной Кореи, передает утром в понедельник, 12 ноября, ТАСС.
Ли Чжон Ми в ходе своего выступления добавила, что имеет в виду постепенное снятие ограничений с КНДР, а не единовременную отмену санкций.
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