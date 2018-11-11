Внук Черчилля назвал Трампа жалким и неадекватным

Член парламента Соединенного Королевства Николас Сомс, являющийся внуком бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, выставил на посмешище американского президента Дональда Трампа.

Критика была вызвана отказом Дональда Трампа от посещения американского мемориального кладбища в Блуа Бело. Свое решение американский президент объяснил «логистическими сложностями», но все поняли, что на самом деле он испугался плохой погоды и решил остаться в отеле.

«Они погибли, глядя врагу в лицо, а этот жалкий и неадекватный Трамп не смог побороть непогоду, чтобы выразить свое уважение павшим», - резко высказался внук Черчилля в своем твиттере, присовокупив хэштег «он недостоин представлять великую страну».

В такой же едкой манере отметил поведение президента США и американо-канадский политический обозреватель Дэвид Фрум: «Он настаивал на поездке в Париж в годовщину окончания войны, но когда приехал, испугался непогоды и засел в номере отеля за телевизором», - приводит его слова РИА Новости.